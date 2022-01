Valentina Roth reveló detalles de su actual relación con sus padres

Valentina Roth, es uno de los personajes del espectáculo criollo que ha evolucionado positivamente con el tiempo.

Así la vemos ahora en el programa “Aquí se Baila” de Canal 13, donde la bailarina se luce mostrando su talento, fruto del esfuerzo y disciplina de los duros ensayos.

Y fue en esta tribuna que Valentina habló sobre aspectos de su vida, “Antes era muy mal visto y juzgaban mucho a la mujer”, comenzó diciendo la participante del programa.

“Ahora muchas mujeres, que no sé qué les pasa, me están ofreciendo disculpas por haberme juzgado. Yo de repente subo (a redes sociales) lo que me mandan, disculpándose por el pensamiento erróneo que tenían antiguamente”, sostuvo.

Además, señaló que era una joven “muy avanzada para su edad” y que “ahora conservo mi alegría y mi chispita, pero tomando buenas decisiones”.

Asimismo, comentó que se alejó de las relaciones que la perjudicaban. “Realmente las personas de mi círculo ni siquiera son contadas con los dedos de las manos, prácticamente es mi gato y mi familia”, aseguró.