Actor chileno Nicolás Carmona es la voz del Doctor Milagro: “Me dio temor caer en la caricaturización del personaje”

Sólo hace un par de semanas Chilevisión estrenó “Doctor Milagro”, una teleserie de origen turco que dejó sacando cuentas alegres a la señal televisiva, convirtiéndose en un éxito total.

La voz de su protagonista, Ali Vefa, (interpretado por el actor Taner Ölmez) un joven autista a quien su padre entrega en adopción y, que a pesar de las dificultades se gradúa en la facultad de medicina, es doblada al español en nuestro país por el chileno Nicolás Carmona.

¿Quién es Nicolás Carmona?

Un actor que desde los 11 años que se dedica a los doblajes y que por tercera vez es el encargado de doblar la voz de Ölmez. En conversación con CHVNoticias contó cómo ha sido esta linda experiencia.

“Al principio pensé ‘esto va a ser más o menos sencillo, total a Taner ya lo hice otras veces’… pero el personaje es muy distinto”, destacó.

Además, confesó: “Siempre me dio ese temor de quizás pasarme un poco en la interpretación. No quería caer en el arquetipo, o en la caricaturización del personaje. Pero lo principal es que el actor me daba todas las herramientas en pantalla, me indica las manos.. mi voz tiene que viajar con las manos.. los ojos principalmente que también Ölmez comunica mucho con la mirada”, comentó finalmente el profesional que le da vida al popular y famoso “Doctor Milagro”.