Macarena Tondreau impactó a sus seguidores tras recordar su paso por “Rojo”

Hace poco se conoció la noticia de que el exitoso programa de talentos “Rojo”, volverá a las pantallas de TVN.

Un espacio que sin duda fue el inicio de una exitosa carrera para famosos cantantes y bailarines, como Mon Laferte, Raúl Peralta, Maura Rivera, Daniela Castillo, Yamna Lobos, Rodrigo Díaz, solo por nombrar algunos, quienes hasta el día de hoy siguen teniendo el cariño del público.

Y hay quienes pasaron más desapercibido, como fue el caso de Macarena Tondreau. La comunicadora tuvo un fugaz paso por el programa de TVN en sus primeras temporadas, pero quedó tempranamente eliminada.

Sin embargo, durante esta jornada, decidió recordar una de sus presentaciones con un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Hoy me hago auto buylling. Me mandaron este video. No me acordaba!! Tenía 25 años…”, escribió de junto al registro, en el cual aparece cantando el tema “Piel Canela”.

“Definitivamente he mejorado la voz…. y nótese el maquillaje. Que conste que no lo hice yo. Por Dios que tenía personalidad”, cerró.

El video, como era de esperarse, causó sensación entre sus fans, quienes no recordaban ese momento y los que destacaron un curioso detalle: que pese al paso de los años se mantiene igual.