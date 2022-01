Alejandra Valle celebró su cumpleaños aislada tras ser contacto estrecho de Covid-19

El pasado martes la periodista Alejandra Valle informó, a través de las redes sociales, el haber iniciado una cuarentena por contacto estrecho de Covid-19.

Junto a esto además relató que se encontraba de cumpleaños, por lo que su situación de salud no le permitió realizar una especial celebración.

“Un cumpleaños diferente gracias al #covid. Encuarentenada. Los 47 llegan recordándome que ya no soy una niña, pero que a pesar de eso he generado lazos de amor, de amistad, que me quieren y apapachan virtualmente desde tempranito… feliz cumpleaños para mí“, fue el mensaje que compartió en las redes sociales.

