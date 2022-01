“Ya no puedo más”: El complejo estado de salud que enfrenta Patricia Maldonado

En un nuevo capítulo de “Las Indomables” la opinóloga Patricia Maldonado reveló estar pasando por un complejo escenario de salud, lo que la ha mantenido complicada hace varios días.

Fue en el inicio del capítulo en donde la ex “Mucho Gusto” inició con explicaciones: “Quiero darles explicaciones. La cara mía de ayer era para botarla a la basura, pero yo tengo un problema grave que es que me estoy medicando porque ya no puedo más con esta alergia crónica”.

Luego continuó: “Ya no puedo más. Ya no sé qué hacer. O sea, sé cuál es el tratamiento que me tienen que hacer, pero que no lo voy a hacer“, señalando que el tratamiento es “cortisona durante 6 meses”, pero no lo quiere hacer debido a los efectos secundarios.

“Me voy a morir así. Estoy sorda como una tapia porque realmente no escucho, porque tengo todo, todo, todo lo que es la cara contaminada, en las noches horribles“, relató.

De igual forma relató que está con medicamentos para disminuir los síntomas: “Algunos dicen que no dan sueño en el día, pero de verdad yo diría que muchas de ellas, aunque digan que no dan sueño, dan sueño. Me estoy metiendo pepas como mala de la cabeza para no llegar a tomar cortisona”.

“Aparte que he subido de peso y con la cortisona uno sube el doble… no, no, no. Me tengo que aguantar la garganta seca, espantoso, es desagradable. Yo les pido mil disculpas porque ayer yo estaba así”, afirmó.

Aquí puedes revisar el capítulo: