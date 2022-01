“Agarró un vaso y me pegó en la cara”: Gonzalo Valenzuela reveló agresión que sufrió en la época de ‘Machos’

En un nuevo capítulo de “Socios de la parrilla”, animado por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, el actor Gonzalo Valenzuela hizo grandes revelaciones.

En el episodio, en que además participó Rodrigo Bastidas, en el contexto de revivir algunas anécdotas de la exitosa teleserie Machos, el “Manguera” recordó una agresión que sufrió en 2003.

“Aparecieron todos estos carteles en Viña, éramos los ‘Machos’, y ese día era una fiesta al inicio del Festival de Viña, había un evento en la discoteque del casino, y abrieron las puertas a las dos de la mañana y entraron un grupo de los marinos”, señaló.

Tras esto, el intérprete aseguró que estaban conversando cuando de repente entró un marino y le dice “así que tú eres de los Machos”, ante lo cual él respondió:

“Sí. Y me dijo que hiciera la coreografía de la teleserie”, a lo que él se negó. “Por favor no me molestes, estamos en buena, por favor no me huev…”, le pidió Valenzuela, sin embargo, el individuo insistió.

“Sabes, ¿quieres que te saque la cresta?Y él me dice que no y se fue”, confesó el artista. “Luego aparece un hombre enorme, y me dice ‘¿así que quieres pegarle a mi hermano?’, y le digo ‘así que tú quieres pelear’, y me saco la chaqueta para pelear”, contó.

Finalmente, Gonzalo comentó: “El huevó.. se echó para atrás, agarró un vaso y me pegó en la cara. Fueron ochenta puntos…me pasé un mes y medio grabando de perfil”, concluyó.

