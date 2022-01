“Me voy”: La tensa situación que se vivió entre Ennio Carota y Karen Bejarano en “El Discípulo del Chef”

El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef“, el cual contó con una competencia basada solo en frutas.

Quien llamó la atención en el capítulo fue nada más que Karen Berajano, quien protagonizó un tenso cruce con el líder de su equipo, el italiano Ennio Carota.

La situación inició cuando la cantante comenzó a experimentar con uno de los ingredientes del plato, sin seguir las indicaciones que le entregó el italiano.

“Dice que yo soy porfiada y son todos así. Ustedes vieron, y se va a ver en cámara que me dijo: ‘Parte estos así, prueba los dos. Entonces yo freí los dos para que viera cómo iban a quedar los gruesos (…) Pero me grita y me dice: ¡¿Qué está haciendo?! ¡¿Quiere jugar?!“, manifestó Bejarano tras el “reto” de Carota.

Y durante la preparación, la molestia del italiano continuó: “No sé qué le pasa conmigo ahora. Le dio conmigo“, afirmó Bejarano.

Ante esto, el italiano se ofuscó y optó por salir del estudio. “¡Me voy! Me voy a tomar un café y vuelvo“, afirmó, retirándose de la cocina.

“Le hablas, y es como si le estuvieras hablando al muro. No te escuchan y si lo hacen, es como si vivieran en un mundo paralelo. No están concentrados”, manifestó más tarde Carota.

Finalmente el cruce entre ambos quedó en el pasado, pues luego hicieron las paces y Carota le expresó: “Hiciste un muy buen trabajo, está muy bonito el plato”.