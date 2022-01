“Siempre he sido y seré resentida”: Natalia Valdebenito respondió fuertemente a crítica de seguidor en Twitter

La comediante Natalia Valdebenito respondió fuertemente a un seguidor que la criticó estas últimas horas considerando que ve “resequedad y resentimiento” en sus comentarios en las redes sociales.

Lo anterior fue a raíz de un tweet donde se recordaba la forma en que hace 10 años el medio Las Últimas Noticias cubría la llegada de Carolina Schmidt al Ministerio de Medio Ambiente, titulando con “Miss Gabinete”.

Al respecto Valdebenito intervino: “Tentados de hacer lo mismo con Camila. Hasta una se aburre de tanta alegoría por un par de piernas francamente”.

Tras ello, el usuario “Ale D. la Maza” le respondió: “Qué te pasó Natalia con el tiempo? Veo resequedad y resentimiento en ti. Aún me acuerda de esa Natalia Valdebenito del Club, era muy graciosa. Ahora solo hay amargura en ti, una pena”.

La comediante no se hizo esperar y respondió directamente: “Ale. Te cuento que el Club fue hace más de 10 años. Te invito a superarlo. Siempre he sido y seré resentida. Me encanta y no le veo el problema. Si te complica pasa de largo. Y por último, nunca la amargura ha sido mi sello, el problema es tuyo. Si no te gusta te vistes y te vas”.