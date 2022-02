Paty Maldonado se lanzó contra Antonio Vodanovic y Myriam Hernández como jurados de “Yo Soy”: “Es fome”

En un nuevo capítulo de “Las Indomables” la opinóloga Patricia Maldonado realizó una dura crítica a “Yo Soy“, programa de CHV.

Este mensaje se dio luego de que Maldonado comentara una noticia sobre el espacio de CHV, donde señalaban que había recibido críticas negativas, como que era “fome” y “repetito”.

Ante esto Maldonado, en compañía de Catalina Pulido, compararon “Yo Soy” con la producción similar de Mega, donde la ex “Mucho Gusto” expresó duras palabras sobre el jurado de la versión de CHV.

“Antonio Vodanovic es un muy bien animador del Festival de Viña y de programas, por lo menos lo era en mi época”, inició señalando.

Luego continuó: “Pero de jurado es muy fome (…) No me estoy tirando en contra de él. Es fome, es una persona que dice dice ‘sí’, ‘no’, ‘lo hiciste bien’, ‘lo hiciste mal“.

Pero esto no quedó ahí, pues luego se refirió al rol de Myriam Hernández: “Myriam es encantadora, todo lo que tú quieras, pero también está en una postura como de juez… ¡Un poquito de humor, simpatía, chacota!“.

Por otro lado Catalina Pulido se unió a las críticas, arremetiendo contra Vodanovic: “Es una persona muy pesada como jurado (…) Lo encuentro como cascarrabias, enojón”.

Finalmente Patricia Maldonado expresó que Antonio Vodanovic no era experto en música: “Con todo respeto, Antonio Vodanovic no tiene doctorado en música ni nada, muy por el contrario. Myriam sí, pero él no“.