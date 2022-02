Aseguran que María Eugenica “China” Suárez nuevamente estaría embarazada

Una vez más Maria Eugenia “China” Suárez volvió a dar que hablar en Argentina, luego de que los medios locales señalaran que la expareja de Benjamín Vicuña se encuentra embarazada.

Estos rumores fueron entregados en el programa trasandino “Mañanísima” de Ciudad Magazine, en donde la periodista Estefanía Berardi aseguró que la actriz trasandina no se ha mostrado en las redes sociales de cuerpo entero, porque está embarazada.

“Solo sube fotos viejas para mostrar su cuerpo”, aseguró, por otro lado, la panelista Carmen Barbieri. “La China Suárez ahora es tendencia y todo el mundo se pregunta porqué no sube nada a las redes sociales. No se muestra de cuerpo entero. Los fans me vienen a preguntar a mí. Y comencé a investigar”, sumó.

Junto a esto fundamentó su teoría con el reciente viaje que habría realizado Suárez a España, donde se reuniría con su actual pareja, el español Armando Mena Navareño.

“Yo noté que hace mucho que no se muestra de cuerpo entero y la foto que subió días atrás no es actual. Desde noviembre que viene así dicen (…) los fans me dicen en las redes: ‘¿Estará embarazada la China Suárez que no se muestra de cuerpo entero?’. Esta es la teoría que nos hacemos con la gente. Yo los embarazo los pego a todos“, precisó.

Aquí puedes revisar el momento: