“Ha sido insufrible”: Laura Prieto se sometió a infiltración lumbar tras complicaciones

El pasado martes Laura Prieto informó de una compleja situación que enfrentó, tras sufrir molestas en la parte lumbar de su cuerpo, motivo por el cual debió someterse a una infiltración lumbar.

De acuerdo a lo que explicó en historias de Instagram, esta complicación se produjo porque padece de hiperlordosis, lo que sería una curvatura en la zona baja de la espalda, de acuerdo a Clínica Las Condes.

Sobre esto la ex “Calle 7” detalló: “Este último mes ha sido insufrible. He tenido que parar días de trabajo, la verdad que (los dolores) no me dejan con mi diario vivir, no puedo hacer deporte y me encanta”.

Tras esto señaló que se encuentra “Un poco nerviosa, así que deséenme suerte y cuéntenme si alguien ha tenido lo mismo que yo”.

Luego Laura Prieto relató que se sometió a este tratamiento y todo había salido bien, aunque debía mantenerse en reposo por unas horas.

“Tuvo heavy la infiltración, no se si serán tensiones que vas cargando a lo largo de la vida pero como que hice catarsis y dolió mucho“, señaló.

Por último manifestó: “Ahora a recuperarme, espero que no me duela más por un buen tiempo. Gracias a todos por sus mensajitos hoy voy a descansar“.