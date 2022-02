Pangal Andrade realizó nuevo desafío extremo: “Yo le dije que no estaba entrenado”

El deportista extremo Pangal Andrade cumplió un nuevo desafío extremo, esta vez junto a su hermano Sebastián, quien lo alentó a subir el volcán San José, en la Región Metropolitana.

“Yo le dije que no estaba entrenado y él me dijo tranqui hermano, tú tienes una buena cabeza y lo vas a poder hacer, y le dije: ya pero cuando? me dijo el domingo.. lo mire y le dije: qué tengo que hacer?… tomar mucha agua y llevar ropa buena“, relató Pangal en su cuenta de Instagram.

Según comentó, la idea era hacer el trekking en un solo día, aunque la subida al volcán “se hace en 4 día y 3 noches para aclimatarse y que tu cuerpo se vaya acostumbrando a la altura para poder lograr la cumbre de 5.856 metros de altura”.

Luego relató la experiencia: “Partimos a las 6:24 am el domingo e hicimos cumbre a las 16:36 demorándonos 10:12 minutos. Fue una lucha de la cabeza contra el cuerpo en donde el cuerpo quería parar por lo cansado que estaba y la cabeza le decía lo contrario que tenía que seguir y conseguir el desafío”.

“Sobre los 5000 mi cabeza logró vencer a mi cuerpo y no le quedó otra más que aperrar y ponerse a tono con mis pensamientos , en ese momento tuve más fuerza y determinación. Que su cuerpo nunca le gane a lo que están pensando. Para mi es un 40% cuerpo y 60% mente“, cerró el deportista.

Revisa las imágenes: