Karen Bejarano reveló que fue víctima de abuso sexual: “No recibí apoyo…”

Hace algunos meses la ex “Mekano” Karen Bejarano dio que hablar luego de que se diera a conocer una depresión que la llevó incluso a estar internada.

Ahora la participante de “El Discípulo del Chef” reveló una violenta situación que vivió durante su infancia: fue víctima de abuso sexual.

Esto fue revelado tras ser invitada al podcast “Con la ayuda de mis amikas”, en donde Bejarano compartió una profunda reflexión sobre este episodio, donde además se refirió a las críticas que ha recibido por hablar de este tema.

“Darle voz a una problemática que ha estado silenciada por tanto tiempo siempre va a tener costos. Siempre va a haber gente que va a tratar de ensuciar una lucha que no solo yo estoy tratando de dar, sino que mucha gente hace mucho tiempo”, inició comentando.

Luego continuó: “Yo sabía que iba a haber gente que iba a tratar de empañarlo con ‘Esta galla quiere pantalla’, ‘Quiere que la inviten a programas’, ‘Quiere ganar lucas’, ‘Está llamando la atención’…Prefiero decir la verdad sobre la problemática que existe en la salud mental todavía. En Chile todavía no estamos acostumbrados a hablar de estos temas, se trata la salud mental por encima, así como ‘estás estresado”.

Junto a esto sumó que “durante muchos años estuve con una depresión que para el resto de la gente podría haber pasado perfectamente desapercibida… Lo mío viene por un trauma de la infancia, que yo traté de minimizar toda mi vida como algo que me había pasado nomás. Y no es que me había pasado nomás, me marcó y lo guardé durante mucho tiempo y me hizo mucho daño en muchos niveles”.

La revelación de Karen Bejarano

“Yo sufrí abuso, abuso sexual, y no recibí el apoyo. Lo hablé muy grande. Y al revés de sentirme acompañada en ese minuto, fue como ‘ahora no hay que hablar nada, ahora hay que quedarse callada’… Me metieron más miedo y fue peor para mí…Me pasó que todo el miedo que tuve toda mi vida de hablar del tema, cuando lo hablé se hizo realidad“, inició comentando.

Luego cerró: “Sentía que tenía que contárselo a mi marido (Juan Pedro Verdier). Yo sentía que no le estaba diciendo la verdad sobre mi vida. Yo tampoco me estaba diciendo la verdad sobre mi vida a mí misma… Y un día colapsé. Me vino una crisis de pánico, empecé a decir todas las cosas, porque me vino de la guata, del alma, exploté. Se enteró mi hijo de la peor forma, porque no era ni la forma ni el minuto en que me hubiese gustado que él se enterara. Y ahí me internaron“.