Lisandra Silva reveló cuál sería la posible fecha en la que nacería su hija

El nuevo embarazo de Lisandra Silva poco a poco se acerca su recta final, donde traerá al mundo a Leiah, quien será la hermana de su hijo Noah.

Y este lunes la modelo cubana reveló cuál sería la posible fecha en la que nacería su hija. Esto fue expresado a través de sus historias, donde calmó la duda de sus seguidores.

“¿Para cuándo tienes fecha para tener a tu bebita?“, fue la pregunta que recibió por parte de uno de sus seguidores.

Ante esto la influencer replicó: “Para mayo!!! Una semana antes que Noah! Noah tendrá dos añitos cuando Leiah llegue! Hicimos a nuestros dos hijos en el mismo periodo, que dato tan curioso“.

Tras esto además explicó el nombre de su bebé: “Leiah proviene de Leya que significa León! Me gustaba Freya así que comenzamos a buscar variantes. Me gusta como suena, un nombre corto con mucha personalidad y tiene de Lia y Noah! Tiene un lindo significado! Lo escogió Raúl (Nunca vi Star Wars) así que no tiene nada que ver con la princesa Leia”.

