María José Quintanilla comparte difícil situación que enfrenta por el coronavirus

Si hay algo por lo que destaca María José Quintanilla es su forma de ser alegre y divertida, por lo que suele compartir en redes sociales episodios que sacan carcajadas entre sus seguidores.

Sin embargo, este fin de semana ocurrió una situación que complicó a la cantante y quiso compartirlo a través en una historia que subió a la plataforma virtual.

La “Coté” lamentó la suspensión de un show que tenía programado en Contulmo debido al explosivo aumento de casos de Covid-19.

“No había publicado ninguna fecha porque temíamos que esto podía pasar. Es importante cuidarnos, por nosotros y nuestras familias, pero también para los que nos dedicamos a entretener y dar nuestra pasión, en este caso a la música para que al fin podamos volver a hacer lo que tanto amamos”, escribió el rostro de Mega.

Quintanilla fue más allá y aseguró que no son pocos los que tomaron la decisión de abandonar el rubro.”Ha sido duro no volver, no poder hacer lo que uno más ama, entender que es por un bien común. Tantos músicos, técnicos, productores que conozco, cada uno con historias diferentes. Algunos ya dejaron de dedicarse a lo que antes hacían y duele”, sostuvo.

Pero como en todas las cosas, siempre es mejor ver el lado positivo.

“Lo haremos con más pasión, con más ganas, y deseo que ustedes estén ahí con sus artistas. Con todos esos hermosos trabajadores que no se ven desde el escenario, pero que dan lo mejor de si para que cada uno de los que asiste se vaya contento a su casa. Volveremos, lo sé. Cuidémonos para que sea pronto”, cerró.