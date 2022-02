Joe Vasconcellos enfrenta duras reacciones por opinión sobre el uso de mascarillas: Él respondió

Durante este jueves, el cantautor nacional, Joe Vasconcellos, hizo noticia, pero no precisamente por su música. si no que por emitir un particular comentario sobre las mascarillas.

A través su twitter, el músico realizó reflexión que sacó ronchas entre los usuarios de la red social.

“Cuando uno habla con mascarilla genera puros sonidos medios, extraño los agudos y los graves”, escribió, para luego agregar que: “somos 70% agua, necesitamos vibrar correctamente!!! Auxilio!!!”.

Este posteo inmediatamente generó una ola de comentarios, donde varios lo criticaron, acusándolo de llamar a no usar la mascarilla, en contexto donde nuestro país sufre una nueva alza de casos de coronavirus.

La defensa de Joe

Ante las cientos de críticas que recibió, Vasconcellos decidió borrar el tuit anterior y escribir otro para aclarar la situación.

“Pucha, es una pena. Cada uno entiende lo que quiere. Hice un comentario de músico sobre la percepción del sonido con la mascarilla”, recalcó en la plataforma virtual del pajarito azul.

“Jamas invité al desuso de la misma, pero en fin… Nunca tan contradictorio”, cerró.