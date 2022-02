Tutú Vidaurre sufrió intento de robo de su auto en Vitacura: “Fue cosa de segundos…”

El pasado jueves Tutú Vidaurre vivió un complejo episodio, luego de que intentaran robarle su auto en un estacionamiento en Vitacura, mientras ella entrenaba cerca de ese lugar.

Esto fue detallado con Las Últimas Noticias, donde la actriz precisó que había estacionado cerca del centro deportivo, gimnasio en donde estuvo aproximadamente una hora y media. Al regresar a buscar su auto, notó que las luces se encontraban encendidas.

De acuerdo a su relato ella pensó que había apagado pagarlas, pero dentro del vehículo vio un gran desorden. “Pensé que yo había dejado esa tendalada (…) los vidrios estaban rotos y estaba destruida la chapa de contacto, además del tablero“, relató.

“Pasó algo rarísimo. Inmediatamente después vi una van estacionada al frente mío media sospechosa. Miré a las personas, me miraron de vuelta y se fueron. Imagino que me vieron llegar y abortaron misión. Fue una cosa de segundos que no me los topé frente a frente“, sostuvo luego sobre el momento que vivió.

A pesar de que no le robaron el auto, señaló que los antisociales se llevaron todo lo que encontraron. “Se robaron todo lo que tenía en el auto. No era poco porque justamente venía llegando de la playa, así que tenía mis bolsos y los de mi amiga, además de dos parlantes, un ipad, maquillaje, carteras y una billetera. Ya hice la denuncia en Carabineros“, sostuvo la ex “MasterChef Celebrity”.

Finalmente compartió una reflexión sobre la delincuencia que compartió: “Lamentablemente estamos en una sociedad individualista, donde no importa la persona de al lado. Pareciera ser una carrera en la que está permitido aplastar al otro para triunfar“.