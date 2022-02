Desde “Cincuenta Sombras de Grey” hasta “Euphoria”: Películas y series para disfrutar el amor este 14 de febrero

Variados son los regalos que se reciben para esta fecha, pero sin duda lo que nunca puede faltar son las imperdibles películas y series que nos harán reflexionar y vivenciar el amor desde diferentes perspectivas.

Así los abonados y clientes de VTR podrán disfrutar, desde la comodidad de su casa y durante todo el mes, de un especial en VTR+ con una cuidada selección de exitosos y recordados títulos.

Para quienes disfrutan viendo series de amor adolescente y sin prejuicios, la nueva temporada de Euphoria, protagonizada por Zendaya, reciente ganadora del premio Emmy, es una carta segura para poder disfrutar desde la comodidad de la casa. El episodio de estreno de la segunda temporada de la producción rompió un récord de audiencia al convertirse en el episodio más visto de una serie de HBO y obtuvo casi un cien por ciento más de audiencia en comparación con la primera temporada. Reflexionar sobre las distintas y complejas relaciones de amor y amistad que se desarrollan a lo largo de este drama será la invitación para sus fieles y también para los nuevos seguidores de esta aclamada serie.

El Diario de una Pasión, protagonizada por Ryan Gossling y Rachel McAdams, premiada en la categoría mejor beso el año 2005, está dentro de los clásicos románticos que se conmemoran con fuerza en esta fecha y que también tiene una fiel audiencia. Desde su estreno ya está próxima a celebrar 18 años y se ha transformado en un imperdible en la categoría de películas románticas gracias a la historia de amor verídica, que envuelve y que no deja a nadie indiferente.

El amor desde una mirada cargada de drama, erotismo y romance, vuelve de la mano de Las Cincuenta Sombras de Grey. Los más osados podrán disfrutar de la adaptación de la exitosa novela del mismo nombre escrita por la autora británica E.L. James para revivir la historia entre Anastasia Steele y Christian Grey que cautivó a muchos en su estreno.

Para quienes declaran abiertamente su amor por las tuercas, durante todo febrero habrá un especial con lo mejor de la saga Fast & Furious. Las producciones que siempre han sido éxito de taquilla, desde inicios del año 2000, han reflejado a lo largo de sus historias la importancia de la hermandad. El día 14 de febrero con el estreno de F9: The Fast Saga y con Vin Diesel una vez más como el incombustible Dominic Toretto, sus fieles seguidores disfrutarán de ese amor incondicional de amigos que son familia.

Los clientes de VTR, además podrán ver el próximo 19 de febrero el estreno de King Richard, protagonizada por Will Smith y que revive la historia de amor de padre de Richard Williams, progenitor de las exitosas tenistas norteamericanas Serena y Venus Williams que plasma la historia de sacrificios de quien lo deja todo por ayudar a sus hijas a perseguir sus sueños.

El especial también incluye exitosos nombres de series como Scenes from a Marriage, Sex and the City, Insecure, My Brilliant Friend y destacadas películas como Long Weekend, In the Heights, Little Woman, Emma, Divorzio a las Vegas, Reminiscence, Punch-Drunk Love, The Broken Hearts Gallery.

De esta manera, si buscas disfrutar una buena película con tu pareja o simplemente pasar un grato momento a solas, sólo tendrás que ingresar a la Plataforma VOD de VTR (canal 900) para acceder a estos y otros títulos que estarán disponibles por un tiempo limitado.