Monserrat Álvarez habló de sus frustradas vacaciones: “Alcancé a disfrutar un solo día de playa y sol”

Fue hace dos semanas que la conductora de “Contigo en la Mañana” Monserrat Álvarez inició sus vacaciones, proceso que debutó con un corte de cabello.

No obstante sus vacaciones no salieron como esperaba. Esto, debido a que el coronavirus continúa en el ambiente, y este atacó a la familia de Álvarez.

“Alcancé a disfrutar un solo día de playa y sol, hasta que pasó el Covid por aquí“, inició señalando a través de una publicación de Instagram.

Luego continuó: “Nos tuvo encerrados y a algunos sintiéndose mal“, aclarando luego que ya todos están recuperados, y dispuestos a disfrutar los días que aún les queda.

Tras esto de igual manera señaló que su ánimo no fue el mejor: “Igual no puedo negar que me bajonié, uno espera tanto las vacaciones que es bien frustrante cuando no resultan como se imaginó“.

“Yo creo que nos ha pasado a todos en estos años de pandemia: hemos entrenado la capacidad de adaptación y aprendido a que las cosas no siempre resultan“, sumó pronto.

Aquí puedes revisar la publicación: