Belén Mora revela que la han atacado por no revelar el nombre de su hijo

“Nació Don Poncho. Estamos bien y lo amamos”, Así la actriz y comediante, Belén Mora anunció que se convirtió en madre, junto a una fotografía desde la clínica.

Su pareja y padre de pequeño, el también actor “Toto” Acuña también expresó sus sentimientos: “Son tantas cosas. Tantas que solo puedo decir que lo amo con todo mi corazón”, dijo, además de mandarle un mensaje a su mujer: “Y a Belén: gracias por esta hermosa vida y te amo con todo mi corazón”.

Sin embargo, ahora vuelven a la palestra por un tema bastante particular. Y es que la profesional a través de su cuenta de Instagram, aseguró que a recibido ataques por su postura de no querer decir cómo se llama su bebé.

“Hay personas que me han escrito para ATACARME y tratarme como el culo solo por no querer decir el nombre de nuestro hijo o no subir una foto de él”, sostuvo.

“No sean mal@s! Dejenme gozar mi maternidad, déjenme darme color con el nombre. No le hago daño a nadie haciéndolo. Insólito q haya gente q decida gastar su tiempo en tirarme mierda. Fui mamá hace menos de un mes. Déjenme gozar. Gracias”, expresó.

“Menos mal que l@s que tiran mierda son un porcentaje menor. Gracias a los que siempre mandan amor. A los que cachan cuando estoy siendo irónica, a los q agradecen la autenticidad, a los q entienden q no por trabajar en tv le debo algo a alguien. Gracias a las pymes q me mandan regalos. A l@s seguidor@s q me quieren. A ustedes les cocino, los hago reir, los adoro”, dijo Belenaza a modo de cierre, donde también habló de quienes la critican. “El resto, impriman sus quejas en tamaño carta y bue… ya saben el resto”, finalizó.