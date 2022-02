Natalia Rodríguez reveló crudo episodio de bullying que vivió en su adolescencia

Hoy se ha viralizado una cruda imagen que muestra a unos padres despidiendo a su hijo Drayke Hardman, que a sus 12 años decidió acabar con su vida producto del acoso del que era víctima en su colegio por parte de un compañero.

Y la ex figura televisiva, conocida por su paso por el programa juvenil “Yingo” como “Arenita”, Daniela Rodríguez, a raíz de esta noticia que impactó al mundo, realizó una cruda reflexión de unos lamentables episodios que vivió en el colegio.

“No al bullying. Cuando era niña, también sufrí bullying, en la básica y en la media. Muchas veces fui amenazada de golpes por otras mujeres, me esperaban afuera de clases para golpearme”, escribió Rodríguez a tarvés de una historia de Instagram.

“Mi papá tenía que ir a buscarme para que no me pegaran o a veces tenía suerte y mis compañeras me defendían. Por suerte, nunca me pasó nada”, agregó Natalia, resaltando que “el bullying mata, enseñemos a las futuras generaciones de empatía”.