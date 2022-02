Coté López se refirió a “ninguneo” de su marca de ropa en teleserie “Pobre Novio”: “Me pareció raro…”

Hace unas semanas se emitió un nuevo capítulo de la teleserie “Pobre Novio”, en donde el personaje Santiago le hizo un curioso regalo a Alicia.

Este se trataba de un conjunto deportivo tipo animal print, el cual apareció en la pantalla y pertenecía a la marca de la influencer Coté López, “Be Active”.

“Chuta, está un poquito grande y realmente muy feo, ¿o no?”, comentó él. “Esta horrible, no sé por qué le hice caso al Johnny, si fue él quien me recomendó esta cuestión”, sumó.

Ante esto ella contestó: “Está muy feo“, para luego preguntar si esto tenía ticket de cambio, hecho quen o pasó nada inadvertido por los televidentes, quienes reconocieron que la prenda era de Coté López.

Pasado unos días la influencer respondió algunas de las preguntas de Instagram, en donde un cibernauta le preguntó por este “ninguneo“, en especial luego de que justo la animadora de “Mucho Gusto”, Diana Bolocco, lanzó su línea de ropa en Ripley, lo que catalogaron de “sospechoso”.

“Esto me lo han escrito tanto, de la ropa de Be Active que salió en una teleserie, que Diana justo sacó la ropa y todo”, partió señalando ella.

Luego continuó: “Yo voy a aclarar una cosa, yo creo que Diana jamás se prestaría para una cuestión así, me parece demasiado… No sé“, deseándole también mucha “buena onda” a la conductora.

Sin embargo, no tuvo la misma vibra para referirse a la referencia que hizo “Pobre Novio”. “Lo que sí, me pareció raro que mostraran tanto la marca en la teleserie (…) Jamás he visto que muestren Coca-Cola y que digan ‘qué asco Coca-Cola’“, cerró.