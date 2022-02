Hugo Valencia realiza sentida reflexión sobre las galas de Viña: “Si no te invitaban, no existían en TV”

Una tradición que tenemos por años los chilenos a fines de febrero, era ver junto a nuestras familias y amigos, el esperado “Festival de Viña del Mar”. Y aunque lamentablemente debido a la pandemia, hace dos años este espectáculo de la canción se ha suspendido, es imposible no recordarlo al llegar a esta fecha.

Y alguien quien hizo una pausa en su día para recordar otro acontecimiento que iba de la mano con el festival, las aclamadas “galas de Viña”, fue el periodista de espectáculo Hugo Valencia.

“Esta semana hubiese sido la Gala de Viña. Esta foto es de la primera vez (y última ) en que fui como invitado. Estaba como cabro chico , disfrutando cada minuto, cada paso, sintiéndome un príncipe en medio de la realeza ¡qué tipo más superficial era!”, comenzó escribiendo en su Instagram junto a una fotografía en la alfombra roja.

“Si no te invitaban, no existías en tv”

“Pero hoy, 3 años después, miro atrás y digo ¡es una tontera!”, continuó su reflexión para luego profundizar al respecto.”Para muchos La Gala era la razón de vivir, una graduación farandulera. Si no te invitaban, no existías en tv, e irónicamente ese fue un espacio donde los egos y la frivolidad devolvían a muchos famosos a lo que no acostumbraban; hacer filas, esperar x horas antes de caminar, miradas despectivas de tus pares (por los looks) ignorados la cámara o los animadores, la gran mayoría tratados como cualquier mortal y esos, amig@s mí@s, era un cachetazo para los que vivían en un paraíso de constante de adulación”, agregó.

“Sin duda, para mi fue una linda experiencia, fui parte de un trabajo que colegas hicieron con profesionalismo y dedicación pero, también, se que no estar en un lugar así no significa que eres mejor o peor que nadie, hace unos años, estúpidamente, llegue a creerlo”, concluyó agreganfo que “Los años no pasan en vano, algo se va madurando”.