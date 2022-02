Mariela Sotomayor vuelve a “Me Late” tras su salida de “Zona de Estrellas”

Una gran sorpresa se llevaron este miércoles los seguidores del programa “Me Late” al ver que nuevamente la periodista Mariela Sotomayor estaba sentada en el estudio para hablar de los temas del espectáculo nacional.

Y es que la profesional estuvo como invitada en el espacio de TV+ (TVMás), generando una serie de reacciones.

“Hace tiempo no estaba sentada aquí (…) Estoy bien, súper bien, yo no me quedo quieta, así que estoy trabajando en otras cosas”, expresó Sotomayor, señalando que está dedicada a su nuevo proyecto: Agencia Lengua, nombre inspirado por su apodo “La lengua del pueblo”.

Posteriormente, presentaron a un nuevo invitado a conversar al programa, quien le preguntó a Sotomayor cómo estaba. “Estoy muy bien, aquí estamos. Estoy recargada con energía. Soy una especie de ave fénix, voy y vuelvo”, cerró.