Betsy Camino responde a quienes la criticaron por vestuario en “Aquí se baila”

Betsy Camino había desaparecido por un buen tiempo de la televisión, sim embargo volvió con todo para sumarse a la competencia del programa “Aquí se baila” de Canal 13.

Y hace unos días, la exreina del Festival de Viña del Mar fue blanco de comentarios, que iban más allá de su talento en el baile, y más bien fueron enfocados en su vestuario, específicamente en su trasero, el cual ha lucido durante sus últimas presentaciones del estelar.

Sin embargo, este viernes la cubana respondió con todo a través de su Instagram.

“Y dejamos la escoba. Gracias a todos los que me lanzaron buenas vibras los amooooo y a los que no…Sorry me importa un…”, expresó la participante junto a la publicación del show al ritmo del tema “You Make Me Feel”.

“Estoy en mi mejor momento física, económica y mentalmente!!! No porque a algunos les moleste mi poto (que por cierto está riquísimo) dejaré de salir más con ropa diminuta… Porque a mí no me gusta, a mi encantaaaaaa”, cerró Betsy, quien ha tenido un gran desempeño en el programa por su talento y carisma.