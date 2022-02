“Yo no veo ningún problema, también tiene vida”: Rodrigo Sepúlveda defendió a Izkia Siches por ir mall a comprarse ropa

El periodista de Mega Rodrigo Sepúlveda es conocido por emitir opiniones personales durante el noticiero Meganoticias Alerta durante los fines de semana y esta vez abordó la polémica por la visita de la futura ministra Izkia Siches al mall Casa Costanera de Vitacura.

Recordemos que a través de sus plataformas de redes sociales la expresidenta del Colegio Médico contó que “en las próximas semanas tengo 2 matrimonios y estoy muy entusiasmada pero después de mi embarazo mi cuerpo cambió y mis vestidos habituales o no me entran o no me siento cómoda”.

“Por eso en mis últimos días de vacaciones y aprovechando que alguien me puede cuidar a la #bendición me fui de shopping en búsqueda de unos vestidos para mi y para #BabyKhala”, agregó respecto a su hija en Instagram.

En las fotografías se podía ver a la futura ministra probándose ropa, lo que fue cuestionado en redes sociales por algunas personas.

“En esta oportunidad como necesitaba un vestido de fiesta pensé en ir a un mall del sector oriente. Me levante tempranito y me fui a #CasaCostanera, jamas imaginé que eso terminaría en una polémica 🥴. Me pareció una buena idea ya que es abierto, tiene varias tiendas que podían tener vestidos, tiene tiendas de wawas y un h&m que está casi vacío. Con mi nuevo cuerpo necesito probarme la ropa antes de comprarla, todavía no logro achuntarle a mis tallas y cuando compro x internet, no he tenido buenas experiencias. Próximamente seré ministra del interior pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que me vean en el mall, en el súper o en la calle para que se vayan acostumbrando”, se defendió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Izkia Siches (@izkias)

Ahora fue el periodista de Mega quien tomó su defensa y la apoyó: “Qué tiene que vaya al mall un ministro, el presidente… ¿es que ahora no se pueden comprar ropa? ¿no pueden andar en la calle?, ¿Cuál es el cuestionamiento… que haya ido a un mall? ¿por ser de un partido político distinto?”.

“A un mall puede ir cualquier persona, más allá de una chapa política que tenga. ¿Cuál es el rollo, cuál es el problema?, a ver, explíquenme”, dijo.

“O sea, nunca más va a poder ir a un restaurante a comer? ¿el presidente no va a poder ir a comer un sándwich si quiere? el actual o el próximo presidente”, cuestionó.

“O sea, ahora hay que hacer su pega e irse a su casa, no puede tener vida, ‘tiene que ir un tercero a comprarme la ropa porque soy ministra’. Yo no veo ningún problema, también tiene vida“, continuó Sepúlveda.

El conductor de noticias llamó a que “seamos un poquito más relajados en este país, es mi vida privada, ¿por qué tengo que dar explicaciones de lo que hago en mi vida privada?, relajémonos un poco más, respetemos un poco más. Sigan haciendo su vida como corresponde, el tema es hacer su pega y hacerla bien. Que su pega como ministra, que la haga bien y evaluémosla por eso”.