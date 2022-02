Mariela Sotomayor revela detalles de su romance con Sebastián Longhi

En el mundo de la televisión abundan las historias de romances, muchos de ellos aún desconocidos. Y la periodista Mariela Sotomayor llamó la atención al confesar en “Me Late Prime” un antiguo romance que vivió junto al ex chico reality Sebastián Longhi.

Todo partió luego de que su colega, Sergio Rojas revelara en el programa de TV+ que “Mariela Sotomayor tuvo un romance muy horny con Longhi”, señaló, provocando asombro en el panel.

“De verdad yo encuentro que ese ha sido un acierto en mi vida, porque después yo me puse a tener guagua y nunca más, se me cerraron todas las oportunidades”, confesó Mariela Sotomayor respecto al artista que hoy participa en “The Covers 2″.

“Aparte que yo lo encontraba mino. Yo estaba en la universidad el 2003 y veía Protagonistas de la Música, ‘qué mino este we…, qué rico’. Y justo, años después, nadie presagiaba que yo me lo iba a encontrar por ahí. Yo dije ‘me lo encontré, es para mí”, expresó la “Lengua del pueblo”.

Un touch and go

“Fue un touch and go, pero después, cuando me tocaba ir a entrevistarlo, porque por supuesto que ponía a Longhi para todo. Tenía que hacer una nota, Longhi”, aseguró entre risas.

“Nos conocimos en una entrevista que yo le hice y nos caímos súper bien y yo lo encontraba mino. Entonces tuve que haberme reído todo el rato. Y después de eso, a los días, llegó a los burdeles donde yo andaba. En Diosas”, recordó la periodista de espectáculos.

“Yo andaba ahí porque como el dueño era amigo mío y todo, entonces un día me invita y me dice ‘quiero que vengas a ver cómo funciona el Diosas’. ‘¿Qué voy a hacer yo ahí, si ahí las chiquillas…?’. ‘Pero ven’. Y había un montón de famosillos y entre esos estaba él, ‘hola, ¿cómo estás?’, nos pusimos a conversar”, detalló mientras Sergio Rojas preguntaba si él estaba ebrio.

“¿Crees que tenía que haber estado curado para pinchar conmigo? (…) Lo pasamos super bien”, finalizó.