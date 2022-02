“Quizás yo no era la indicada para el proyecto”: Javiera Contador se refirió a su paso por “Pecados Digitales”

Este domingo, se emitió un nuevo capítulo de Socios de la Parrilla, que tuvo como invitada a la actriz Javiera Contador, la que se refirió a su paso como animadora del programa de Mega, “Pecados Digitales”, que tenía como objetivo revelar los secretos de los famosos, ocultos en sus redes sociales.

“Fue una experiencia rara”, comenzó diciendo la comediante.

Además aseguró que tuvo varias críticas con el piloto del proyecto y que “no encontró su destino. El canal, o alguna parte del canal, quería hacer full farándula y yo soy súper poco farandulera, entonces remaba para el otro lado. Como que íbamos remando en el mismo barco, pero unos para un lado y otro para otro“.

Sin embargo, la jurado de “The Covers” ve el vaso medio lleno.“Siempre se aprende y es bueno salir de la zona de confort. Pero no te puedo decir que lo pasé increíble, porque no quería hablar de ciertas cosas, no me gusta obligar a alguien a que no lo que no quiere hablar”.

Había un acuerdo previo

“Era difícil la apuesta (de Pecados Digitales), con mucho respeto a Mega, de decir ‘vamos a abrir sus teléfonos y vamos a saber sus secretos’”, afirmó.

Respecto a lo que varias veces estuvo en duda, Javiera aclaró que “la gente mostraba su teléfono, pero con un acuerdo previo donde no nos íbamos a meter donde no quisieran”.

“Quizá yo no era idónea para el proyecto y el proyecto no era idóneo para mí, porque yo soy copuchenta, pero en la medida de que hay una confianza, desde la risa, desde el humor”, cerró.