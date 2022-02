Daniel Fuenzalida se lució en la animación del Festival de Peñaflor

Un hecho inédito para el canal TV+ se vivió este domingo 20 de febrero con la transmisión del Festival de Peñaflor que contó con artistas de primer nivel donde destacaron figuras como Andrés de León, Luis Lambis, Gran Axé y Banda Conmoción.

Y la animación estuvo a cargo del también rostro del canal, Daniel Fuenzalida, quien conversó con Sillón Vip, para narrar cómo fue volver a un escenario con público, luego de dos años de pandemia.

“La experiencia es tremenda, siempre estar arriba de un escenario es muy bonito para un animador, tener el contacto con los artistas, tener el contacto con el público y hacer el nexo ,sobretodo post pandemia, donde había como que echar a andar la máquina de nuevo”, aseguró.

Sentir de nuevo el contacto con el público

Además, el ex “Huevo” resaltó que al realizarse en la ex medialuna del Parque El Trapiche “hace que uno se encuentre con el público muy cercano” y pudo apreciar que “la gente estaba con muchas ganas de volver a vivir, después de dos años un espectáculo en vivo y con grandes artistas”.

“El ambiente se sintió espectacular, la gente muy ordenada, con mucho respeto, con un cariño tremendo de todo el público de Peñaflor”, agregó.

“No habíamos tenido ese contacto con el público, me lo había dicho Andrés de León. Yo a él lo había presentado en el “Santiago es de todos” en Buin a mitad de año, pero fue un evento sin público por streaming, por eso también estaba muy contento. Lo mismo que con Myriam que había participado el año pasado en el Festival de Las Condes, también sin público, entonces yo sentía que los artistas estaban con una vibración diferente, con mucha energía y con muchas ganas de estar sobre el escenario y eso ayuda a todos, al público, a mí como animador y a ellos mismos “.

TV+ se la juega

Cabe señalar que hasta el momento es el único canal que ha transmitido un show en vivo y con público por eso, Daniel destaca este hecho. “Para TV+ es re importante porque nuestra edición como canal es la entretención, el corte familiar y eso esto, un festival absolutamente familiar “.

“Y este 2022 se produce algo inesperado, porque nos transformamos en un canal que está llevando a sus pantallas un festival, lo mismo no lo pueden decir Canal 13 ni TVN, al suspenderse Viña y Olmué, TV+ se la juega y hace este festival con tremendos artistas, una buena técnica y llega a cada uno de los hogares, donde en esta época estamos acostumbrados a ver un festival”, sostuvo el conductor.

“Yo siento que TVN tuvo que improvisar una especie de festival haciendo esto de La fiesta de Chile, pero encuentro que nosotros estamos al mismo y mejor nivel, con un infraestructura técnica muy bueno y con una parrilla muy buena”.

Además el también locutor radial recalcó cómo sumo este show a la parrilla dominical del canal. “La alternativa de día domingo de TV MÁS, y no lo digo porque soy parte de éste ni animador del festival pero me encantó, es una alternativa, no es un festival secundario, al contrario, es un festival que gana nombre, que gana un peso específico y eso como canal nos tiene muy contentos“.

Recordemos que este domingo 27 de febrero se vivirá la segunda noche de este festival dónde se presentará el talento de Denise Rosenthal, Myriam Hernández y Amar Azul, desde las 21:30 por las pantallas de TV+