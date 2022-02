José Luis Repenning saca suspiros con fotografía en traje de baño

José Luis Repenning está de lo mejor disfrutando de sus vacaciones en las exquisitas playas de Tongoy y sus alrededores.

Recordemos que el pasado 15 de febrero el conductor de Meganoticias, anunció a sus seguidores que se había ido de vacaciones a la Región de Coquimbo para recorrer Tongoy, Guanaqueros y Puerto Velero, por lo que iba a estar “un par de semanitas” fuera de pantalla.

Un paseo que no estuvo exento de polémica, esto porque la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez compartió una foto de “Repe” junto a su compañera de noticiero, Priscilla Vargas, paseando por Tongoy, abriendo de nuevo el rumor sobre un posible romance entre ellos, quienes lo han descartado en más de una ocasión.

Y ahora, Repenning volvió a llamar la atención en su estadía en el norte del país, al publicar una fotografía que sacó suspiros entre muchas.

“A mis 44 me pongo este traje de baño igual no más… si no es ahora cuándo? Jajajajajaja…. cariños desde el norte!!!”, escribió junto a la postal en donde aparece luciendo un ajustado traje de baño.

Como era de esperar la publicación de llenó de halagos por parte de las féminas, incluso de sus conocidas compañeras de canal, Michelle Adam, Diana Bolocco y Soledad Onetto.