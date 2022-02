Lucila Vit reveló la posible fecha del nacimiento de su bebé: “Ya tengo el bolso hecho…”

Lucila Vit recientemente entregó detalles de su embarazo, mostrando una gran pancita, enseñando cómo su cuerpo ha cambiado en este periodo.

Fue a través de Instagram en donde la modelo se mostró luciendo ropa deportiva, donde aprovechó de entregar detalles de su embarazo.

“Ya estamos en las últimas semanas y es increíble lo bien que me he sentido entrenando“, inició señalando en una fotografía donde posó frente al espejo.

Tras esto además respondió a una duda de sus seguidores, donde buscaban conocer en qué fecha nacería la hija que espera, fruto de su relación con Rafael Olarra.

Así precisó que tiene fecha para “el 5 de abril, pero me dijeron que es muy probable que nazca antes. ¡Ay no queda nada! Por las dudas ya tengo el bolso hecho, no es que sea ansiosa, pero ya tengo todo listo, así que no queda nada”.

Junto a esto sostuvo que está entrando en la semana número 35, mientras que ha subido un kilo por mes en su gestación.

Aquí puedes revisar las imágenes que compartió: