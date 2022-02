Francini Amaral recuerda incómodo momento vivido en Primer Plano: “Me sentí muy mal”

En la televisión no todo es color de rosa, pues todos los rostros han vivido más que algún mal momento que aveces no se sabe frente a las cámaras.

Y la ex chica “Axé Bahía”, Francini Amaral durante la última jornada compartió con sus seguidores una mala experiencia que enfrentó al aire tras ser invitada al ahora extinto programa de farándula emitido por CHV “Primer Plano”.

A través de sus historias de Instagram, la bailarina respondió las preguntas de sus fans, donde un usuario le consultó sobre cuál fue la experiencia más fea que había vivido en televisión, era lo que ella respondió sin tapujos.

“Mm… no sé si fue la más fea, pero es la que me acuerdo ahora… Fue una encerrona que me hicieron en Primer Plano hace unos 10 años atrás… fuimos a promocionar por contrato Fiebre de Baile y terminaron haciendo ‘la verdadera historia de…”, señaló.

“Me acuerdo que me sentí muy engañada, me sentí muy mal y era demasiado políticamente correcta para pararme e irme. Si fuera hoy, no pensaría dos veces… agarraría mis cosas y me mandaría a cambiar”, reveló.