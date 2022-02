Mariana Marino revela detalles de su amorío con Alexis Sánchez

Estamos acostumbrados a ver noticias de futbolistas emparejados con hermosas modelos.

Y dentro de los romances antiguos, uno que llamó la atención fue el de Mariana Marino con Alexis Sánchez. Si bien pasaron varios años de este amorío, la trasandina entregó nuevos detalles en el programa “Cóctel” de La Red.

“Lo conocí hace muchos años porque él tenía un representante argentino y teníamos un grupo de amigos, amigas, y entre ellos estaba el representante de él, nos juntábamos mucho y ahí lo fui conociendo”, explicó la influencer sobre el “niño maravilla”

Además, aclaró que “esto fue hace demasiados años. Sí, pero muy piola, era muy chiquitito. Era un niño, 20 años”.

“Han habido mejores en mi vida”

Consultada acerca de cómo besaba el deportista, la modelo afirmó que “han habido mejores en mi vida”.

“¿Qué es lo mejor que tiene Alexis Sánchez a la hora de amar?”, le preguntaron a lo que ella respondió en tono de broma “La PlayStation”.

Cabe recordar que, a inicios de 2020, Mariana ya había hablado sobre este romance en “Podemos Hablar”.

“Yo era muy chica. Lo guardé bien guardado porque para mí fue súper lindo e importante. Lo conocí creciendo, en la casa de Fernando. Fernando era el representante. Recuerdo que llegó ahí, siempre tuvo esa personalidad tan exquisito… estoy hablando de hace muchísimo tiempo atrás”, indicó en aquella oportunidad.

“Me gustaba mucho, primero fue puro WhatsApp. De repente me decía ‘voy para Santiago, ¿quieres que…?’. Ya, juntémonos, pero yo era la que decía ‘ni cagando en público’, porque a mí me encantaba su persona, pero también yo era consciente de que yo no quería pololear con él”, aseguró.