Vale Roth aclara rumores sobre su supuesta salida de “Aquí se baila”

Vale Roth se cansó de los “cahuines”y alzó la voz en redes sociales para desmentir el rumor de que sufrió un accidente que la dejaría fuera de la competencia en “Aquí se baila” de Canal 13.

Todo comenzó cuando la panelista de Me Late, Paula Escobar reveló en Instagram que la bailarina había sufrido un accidente durante los ensayos que le ocasionó una lesión en la rodilla, y que por eso no había podido grabar ya que tuvo que acudir a un recinto de salud.

Horas después, fue la propia concursante quien se refirió a este tema, desmintiendo categóricamente esta información. “No sufrí un accidente, por qué inventan tanta cosa”, escribió junto a emojis de risa.

“Yo estoy bien, lo único que tengo malo es la rodilla como les conté ayer. Me voy a hacer una resonancia hoy día para ver como va la cosa y que me dice el doc… han dicho como en cuatro páginas que tuve un accidente, no tuve un accidente de verdad ahora solamente tengo que parar porque me duele mucho la rodilla”, aclaró.

“No, ya la verdad me accidenté. Que terrible”, dijo, mostrando una pequeña herida que tiene en la pierna producto de los tacones, señalando que usa una rodillera para evitar el dolor por una antigua lesión.

“A los que me siguen hace tiempo, saben que tuve rotura de menisco en 2018, rotura de menisco externa entonces nunca me operé, aunque me dijeron que me tenía que operar… no me operé po, porfiá. De repente igual yo sabía que iba a colapsar la rodillita y como que stop, así que voy a estar descansando unos días, con kine y esas cosas y la salud primero”, agregó, para dejar tranquilos a sus seguidores.