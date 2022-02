Catalina Pulido arremete sin filtro contra matinal de Canal 13: “Este programa está muerto”

El programa online “Las Indomables” conducido por las comunicadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido siempre llama la atención por su estilo franco y las opiniones “al hueso” de sus protagonistas.

Y esta vez no fue la excepción, y en medio de la conversación sobre la cobertura mediática que tuvo el fallecimiento de la esposa del exfutbolista, Carlos Caszely, apuntaron especialmente con el matinal de Canal 13 “Tu día”.

Todo parte con la crítica de la actriz a dos de sus integrantes en particular: Mirna Schindler y Mauricio Jürgensen. “Este nuevo programa de Canal 13 donde lamentablemente están estos dos periodistas…pero son tan desagradables, no dejan hablar, son desubicados, creen que realmente se las saben por libro, son prepotentes”.

“Mirna Schindler y Mauricio Jürgensen son insoportablemente pesados, no tienen ángel, son antipáticos… ese programa está muerto, no va a durar nada”, lanzó sin filtro.

Posteriormente, Pulido realizó una comparación con su su antecesor programa Bienvenidos. “Por supuesto que Tonka Tomicic tampoco le encontraba una simpatía muy grande, pero por lo menos el matinal tenía un no sé qué... pero si van a hacer algo nuevo, hagan algo entretenido. Pero para hacer una cosa como densa, intelectual…”.

Pero eso no fue todo, porque Catalina siguió arremetiendo contra los dos periodistas de Canal 13, Schindler y Jürgensen “me parece una falta de inteligencia emocional, pero tremenda, Paty, eso es lo que me pasa con ese par de animadores”.

Por su parte, Paty Maldonado quiso ir más allá y criticó a todos los panelistas del matinal. “Se creen dioses, se creen a una altura impresionante. Saben todo, saben de todo (…) cada día la televisión abierta da más asco, esa es la realidad”.