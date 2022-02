Mariela Sotomayor acusa a Jani Dueñas: “Me copió descaradamente”

Una de las particularidades que hicieron conocida a Mariela Sotomayor es su voz en las locuciones, que le daban un tinte especial a las notas de “Primer Plano” o “Maldita Moda”.

Y ahora, nos sorprendimos cuando la panelista de farándula realizó una particular acusación en medio de una intervención en el programa “Me Late Prime”.

Y es que la profesional aseguró que la comediante Jani Dueñas le copió su locución en “La Divina Comida”, donde es la voz en off del programa.

“Antes de la pandemia, como a la gente le gustaba tanto mi voz, mi forma de locutear y me la empezaron a copiar en tantos programas…”, afirmó en el show de TV+.

“La Jani Dueñas me copió descaradamente y le sale falso, a aparte que ella lo hace con una cosa media maliciosa que a mí no me gusta”, agregó.

Pero eso no es todo, ya que según contó, Sotomayor hizo público su reclamo, sin tener una respuesta, todo lo contrario.

“En mis redes escribí un post para ella y le dije ‘deja de copiar mi locución’ y me bloqueó, me borró”, aseguró.

Además, contó que “en el año 2011 yo instauré una locución mucho más cercana, más de tú a tú y esa locución fue copiada en matinales”.