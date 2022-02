Jordi Castell se confesó sobre su quiebre amoroso: “Estoy mucho más en paz ahora”

El pasado domingo se emitió el último capítulo de la primera temporada de “Socios de la Parrilla”, programa de Canal 13 conducido por Francisco Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta.

En esta oportunidad fue el fotógrafo Jordi Castell el nuevo invitado, quien repasó su quiebre amoroso con Juan Pablo Montt, con quien se separó tras un año y ocho meses.

Durante la conversación el ex “Primer Plano” sorprendió a los animadores tras referirse a su relación, luego de que le preguntaran si se había casado seguro y enamorado.

“No, me casé seguro, sí, porque estaba apostando por un proyecto de vida que tenía que funcionar, de acuerdo a los cánones que yo siempre vi en mi familia”, partió señalando.

Tras esto Ruminot le insistió si se encontraba enamorado, frente a lo cual Castell señaló: “No sé, la verdad no sé, porque era tanto lo que había que pedalear, que no sé si era amor, o estaba obstinado a querer algo que no resultaba, y no resultó. Por algo duró un año y medio casado”.

Por otro lado Jordi Castell entregó detalles de por qué su matrimonio llegó a su fin: “La relación no estaba bien y empecé a ver señales. A entender desde las pocas herramientas que uno tiene cuando está peleando por un proyecto de vida… sin herir y sin hacer daño. Teníamos mucha diferencia de edad, teníamos diferencias irreconciliables“.

Finalmente expresó: “Se terminó todo y lo bueno es que cada uno de los dos pudo rehacer su vida. Yo, por lo menos, soy infinitamente más feliz y estoy mucho más en paz ahora, solo en mi casa con mis dos cabras chicas… despierto todos los días más feliz”.