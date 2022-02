Laura Prieto comparte fotografía en bikini y asegura: “Si me quiero dar un gusto me lo doy… ¡no sentir culpa!”

Laura Prieto desde hace un tiempo que se ha caracterizado por llevar la bandera de la defensa del amor propio a través de redes sociales, donde sube constantemente imágenes y reflexiones al respecto.

Y en esta oportunidad, la modelo uruguaya volvió a sorprender a sus más de 918 mil seguidores en Instagram, al publicar una fotografía de ella en bikini desde la terraza de un edificio, con un texto enfocado a lo que aprendió durante el último año respecto al cuidado de su cuerpo.

“Este año aprendí que los cambios no son de la noche a la mañana, el cambio ocurre cuando cambias tus hábitos pequeñas acciones que vamos haciendo día a día, entrenar, no hacer dietas esclavizantes, sino que nutrirme bien y si me quiero dar un gusto me lo doy… no sentir culpa!“, sostuvo junto a la postal y posteriormente recomendó un tratamiento detox que ella utiliza.

Como era de esperar, la publicación se llenó de comentarios positivos, aplaudiendo su belleza.“Qué guapa que estás”, “Hermosa y angelical”, “Muy bonito mensaje, la salud es un complemento de un bienestar físico y mental”, fueron algunas palabras de sus fans.