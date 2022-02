Rodrigo Díaz sobre ‘Aquí se Baila’: “Es una de las competencias más difíciles en que he estado”

El estelar de Canal 13 “Aquí se baila” ha demostrado ser muy exigente con todos sus participantes a quienes se les pide profesionalismo y rigurosidad en cada presentación.

Y si bien podríamos pensar que una persona como Rodrigo Díaz está acostumbrado a este tipo de presión por tener experiencia en programas de baile, la verdad es que ha sido una experiencia muy distinta y para nada fácil.

“Siento que es una de las competencias más difíciles en que he estado, primero por la cantidad y calidad de los participantes; segundo porque estamos grabando en plena pandemia entonces las grabaciones deben ser más rápidas y el trabajo debe ser más rápido y exigente”, contó en entrevista consignada por La Cuarta.

“Ha sido súper intenso, pero yo lo he pasado increíble”, aseguró.

Además recordó su paso por el programa juvenil de talentos “Rojo, fama contra fama”, el cual ganó en 2003. “Este programa no tiene comparación con lo que hacíamos en Rojo”, porque antes “era una competencia diaria, por lo tanto no te tocaba competir todos los días”, aseguró.

En tanto, “Aquí se baila” “es mucho más intenso y de nivel más alto en cuanto a dificultad, además que acá compites con una pareja y entre los lifts (elevar a la pareja) y las tomadas se hace mucho más difícil que solo”.

También expresó que “extrañaba un montón volver a bailar”; es más, “nunca pensé que iba a volver a bailar como estoy bailando”.

“Mi meta era superar lo que hice hace diez años y siento que he superado a esa antigua versión; el mismo jurado me lo ha dicho”. Díaz se define como un bailarín “súper autoexigente”, por lo que “es difícil que me guste una presentación al 100%”, sin embargo, al escuchar los comentarios que recibe y mirar su trabajo, dice: “Chuta, hay cosas que son muy buenas aquí”, añadió.

Su compañeros de competencia

Respecto a sus compañeros de competencia, destaca: “Dentro de mis favoritos en competencia hay gente nueva como la Piamaría (Silva), que fue mi alumna en la academia desde los siete años, a quien admiro, y que sorprende tanto por canto como baile y actuación”.

“También está Kike (Faúndez), (Christian) Ocaranza con la Icha (Sobarzo), Jazz Torres, Vale Roth, Iván Cabrera, Betsy Camino, son todos buenos, y lo que puede marcar la diferencia está sólo en un montaje más creativo”, complementó.