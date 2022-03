Christell Rodríguez y su arribo a ‘Aquí se baila’: “Quiero que vean que me atrevo”

La cantante Christell Rodríguez se ha ganado el corazón de los chilenos, ya que la conocemos desde muy pequeñita cantando rancheras en “Rojo”, imitando a María José Quintanilla.

Desde ahí la hemos seguido principalmente en redes sociales, donde ha logrado obtener muchos seguidores, especialmente en la plataforma Tik Tok, donde realiza varias fotografías y ha mostrado su talento para el baile.

Y ahora, llegó el momento de mostrar esta pasión en algo más profesional, ya que se suma al elenco participante del programa de Canal 13, “Aquí se baila, junto al bailarín, Luciano Copelli..

“Cuando me invitaron estaba muy sorprendida por la consideración, y porque se dieron cuenta que me gusta bailar (…) Siempre quise participar de algo así, no me costó mucho decidirme a aceptar”, cuenta la joven, que este martes debutará en el programa.

“Muchos van a pensar que no debería haber entrado en esta etapa, pero quiero que vean que me atrevo, que me gusta hacer estar cosas. Soy aperrada y versátil y me interesa aprender otras cosas”, señala.

“Siempre me ha gustado bailar y cantar al mismo tiempo”

Christell reveló también un dato que pocos conocían: “Cuando chica hice gimnasia rítmica y ballet. Siempre me ha gustado bailar y cantar al mismo tiempo, por eso me encantaba Rojo (…) Además, de grande he tomado clases en la academia de los Power Peralta y cuando tengo la oportunidad de tomar cursos lo he hecho”.