Manu González desclasificó actitudes de José Antonio Neme detrás de cámara: “No es buen compañero”

En el último tiempo José Antonio Neme ha ganado aún más popularidad tras entregar contundentes aplicaciones sobre la invasión de Rusia a Ucrania, participando en el área de prensa de Mega.

Bajo este contexto su nombre resurgió el pasado lunes en el programa “Zona de Estrellas”, donde los panelistas compartieron llamativos relatos sobre el comunicador, desclasificando “feas” actitudes que tendría el conductor de “Mucho Gusto”, detrás de cámara.

“Es medio chupete de fierro“, partió comentando Vasco Moulian, mientras que Manu González, que trabajó con el periodista, entregó más información.

“Yo trabajé con José Antonio Neme dos años. Como periodista no puedo negar que hace un buen trabajo, pero como persona no es buen compañero“, partió señalando González.

Tras esto complementó: “A nosotros no nos daba ni los buenos días. Tiene un análisis de la vida muy particular“.

La situación no terminaría ahí, ya que luego reveló algunos de sus comportamientos en las reuniones de pauta: “Entraba, se le ocurría tal cosa porque le parecía necesaria para contar y él la contaba sin ningún problema“.

Junto a esto Manu González incluso señaló que lo encaró, porque no lo saludaba: “Me acerco y le digo ‘oye, José Antonio, ¿tienes algún problema conmigo?“, frente a lo cual Neme le habría respondido: “No, yo estoy en otra“.