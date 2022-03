“Están apuntándome”: Jorge Said vive tenso momento en Ucrania y militares disparan al aire para advertirlo

Un tenso momento vivió Jorge Said mientras caminaba por las calles de Kiev, capital de Ucrania, y hacía un despacho para el matinal de Canal 13, “Tu Día”.

Antes del momento de impacto, el periodista comentó que había mucha tensión en las calles y que ya lo habían fiscalizado tres veces por personal militar. Según dijo, su pasaporte de Estados Unidos lo liberaba de mayores complejidades, al ser un país aliado de Ucrania.

Sin embargo, el cuarto encuentro con militares no fue nada de amistoso. “Aquí vienen los militares, vienen muy agresivo”, relató.

La barrera idiomática no ayudó y Said hizo gestos como que se iba del lugar. “Me esperan un poquito… están apuntándome”, dijo.

Cuando el comunicador daba la media vuelta, se escuchó un disparo. Las caras de susto en el estudio se notaron. “¡Conchemimare!”, exclamó Ángeles Araya. “Saquen a Jorge Said. Está bien, va caminando por la calle”, aseguró.

Más adelante, Said volvió a salir al aire y explicó lo sucedido: “Disparan al aire, porque seguramente yo no entendí la instrucción. La instrucción, seguramente, no era que yo me fuera, sino que me tirara al suelo para que pudieran verificar mi pasaporte“.

“Me verificaron el pasaporte, vieron que estaba con visa e inmediatamente cambió todo. Vino el comandante de la guarnición… lo que más ayuda es un pasaporte americano porque es aliado acá”, explicó.