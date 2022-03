“Estuve mal…”: Repenning repasó su contagio de Covid-19 y reveló cuándo regresará a Meganoticias

El pasado miércoles el periodista José Luis Repenning confirmó que dio positivo al Covid-19, motivo por el cual el pasado martes se ausentó de Meganoticias, además de faltar a la despedida de su colega y amiga, Priscilla Vargas, quien dejó Mega para sumarse a las filas de Canal 13.

Cabe señalar que el comunicador aclaró que su colega no se contagió de Covid-19, ya que todas las semanas se realizan un PCR preventivo en la señal.

Ahora Repenning participó del programa online de José Miguel Viñuela y “La Nené”, donde el conductor de noticias repasó los síntomas que ha presentado tras su contagio, así como revelando que sus hijos también contrajeron el virus.

“Había una especie de resfrío que tenían mis niños que les duraba, era como un malestar que le duraba una tarde. No me alarmé, porque pensé que si no tenían fiebre no era nada nada. Esto es para que la gente sepa, estaban mal de la guatita, decaídos, y al día siguiente se les pasaba”, inició comentando.

Luego continuó: “Ahora tenemos todos (el virus), tengo la variante ómicron, estuve un día y medio con fiebre, que sobre los 40 años se pone muy desagradable“.

Junto a esto sostuvo que hasta el momento solo ha experimentado congestión “y con fiebre”, pero ya está mejor. “Estuve mal una noche y un día y medio, pero ahora me siento súper bien, impeque“, sostuvo.

Finalmente respecto a su regreso a sus funciones, señaló que hará cuarentena por siete días, “así que el lunes vuelvo a mis labores. Pero voy a estar desde mañana trabajando desde mi casa para la radio, así que bien por ese lado“.

Aquí puedes revisar el registro: