Faloon Larraguibel se refiere a cómo fue criar a sus hijos cuando bebés: “Cuesta muchísimo”

La conductora de Zona Latina, Faloon Larraguibel es muy activa en sus redes sociales, donde siempre comparte gran parte de su día a día con sus seguidores.

Y estos primeros días de marzo, la mayoría de las personas que son padres, compartieron en la web que sus hijos entraron al colegio.Y la ex chica “Yingo” aprovechó el tiempo libre mientras sus niños están en clases, para para responder preguntas en su Instagram.

En sus historias, le consultaron sobre cómo fue criar a Luciana y a Jean Paul, ya que nacieron con solo 15 meses de diferencia.

La comunicadora partió señalando que “cuesta muchísimo”, ya que cuando tuvo a Luciana estaba sola en España “y fue obviamente terrible porque no tenía a nadie que me ayudara, y que me enseñara a cómo mudar y todas esas cosas de una mamá primeriza, esas dudas que tiene uno. Estaba sola”, enfatizó.

Sin embargo cuando volvió a Chile “quedé embarazada de JP, y cuando él nació Luciana era aún chiquitita. Me fui a Brasil con dos guaguas, cuesta demasiado porque eran muy pequeños y necesitaban demasiada atención”.

Respecto a cómo priorizó el tiempo con ambos bebés, explicó que “como JP era más pequeño, solamente necesitaba de mí el pecho y nada más. Entonces, obviamente me dedique 100% a Luciana, que era la más grande, por lo tanto ella sí se daba cuenta si yo la dejaba de ladito”.

“Lo hice así. Ya después JP fue creciendo y hasta el día de hoy ambos son muy unidos. Se extrañan mucho”, finalizó.