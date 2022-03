Pancho Saavedra adelanta cómo será “Socios por el mundo”:”Hay de todo”

“Vivimos una cantidad de aventuras que parecen sacadas de una película”. Así define Pancho Saavedra lo que cada sábado, desde este 5 de marzo y después de “Tele13 central”, Canal 13 mostrará en sus pantallas por medio del programa “Socios por el mundo”. Un proyecto en el que Saavedra y Jorge Zabaleta se unieron para recorrer países tan variados como Marruecos, España, Italia y Egipto.

“Aquí somos dos amigos muy diferentes, pero que nos queremos mucho y que decidimos salir a viajar cuando se empezaron a abrir las fronteras. Siento que la pandemia presentó un escenario tan duro, de tanta muerte y fragilidad, que teníamos ganas de salir y de desordenarnos un poco. Es un viaje de amigos que creo que el público va a disfrutar mucho”, declara el también conductor del recién finalizado y exitoso “Socios de la parrilla”.

Pancho comenta que “‘Socios por el mundo’ fue una súper aventura que teníamos en la cabeza desde hace mucho tiempo. Parte de nuestras conversaciones con Jorge en ámbitos de la amistad era de que debíamos viajar. Y cuando empezó el proceso de vacunación, dijimos que apenas la cosa se pusiera un poco más piola en el mundo, había que salir. Es así como vino la etapa de más libertades en el mundo también y tuvimos la opción de hacer este viaje con un equipo de lujo que fue capaz de reflejar y retratar cada una de las situaciones que vivimos, las mismas que van a hacer a la gente viajar con nosotros”.

A lo anterior, Saavedra agrega que “fue un viaje divertido, sin censura, que nos lleva a conocer los espacios, los lugares, la gente y las tradiciones, pero también es la aventura de nosotros dos, si hasta nos tocó dormir en el desierto del Sahara”, destacando que “es como una road movie, es una aventura aventura en todo sentido. Nos tocó Navidad, Año Nuevo y mi cumpleaños con distintas personas y familias, y todo eso se retrata en esta gran bitácora de viaje”.

Representar al turista común y corriente

Francisco Saavedra pone énfasis en que “nuestra idea es representar al viajero. Muchas veces los amigos, las parejas o las familias son distintos, pero estando solos frente al mundo tienen que quererse y aperrar, y eso nos pasa a nosotros. Partimos conociendo la ciudad como turistas, desde su plaza, las fortalezas o el centro, pero de ahí tomamos un viaje sin rumbo, llegamos a conocer gente y nos preparamos sorpresas el uno al otro. Y eso es desde irnos a cruzar Marruecos en un escarabajo que nos deja botados hasta irnos a un spa espectacular. Esto tiene muchos elementos de docurreality y está permitido todo… las discusiones, las peleas, los desencuentros, todo. Porque al andar por el mundo y al estar dos amigos solos y juntos, compartiendo el mismo espacio 24/7, deja de ser un programa de televisión y pasa a ser una bitácora de viaje. Insisto, una gran aventura. Esta es una aventura donde hay risas, tensión, carretes, peleas, alegrías… hay de todo”.

El rostro de Canal 13 manifiesta que “yo creo que este programa va a identificar a todo el mundo que tiene ganas de viajar y que han viajado. Van a conocer con nosotros, van a ser nuestros compañeros de viaje, y estoy seguro que mucha gente se va a sentir identificada conmigo o con Jorge, porque a mucha gente le gusta viajar ligera de equipaje, como a Jorge por ejemplo, y a otros no nos gusta viajar ligeros de equipaje, como a mí. Yo tengo mucho que aprender de Jorge y él tiene mucho que aprender de mí, y esa es la gracia, nos complementamos. Este es un viaje alucinante, único, esperado, que queríamos hacer, y creo que la gente se va a matar de la risa con nosotros”.

La experiencia de viajar con Jorge Zabaleta

Acerca de las anécdotas de esta bitácora de viaje, el conductor de “Socios por el mundo” relata que “los dos nos pegamos una subida de peso, porque no puedes pensar que vas a comer nutritivamente. Hay lugares donde te dicen que no comas nada crudo ni tomes agua, entonces sólo te queda comer papas, chocolates o masas. Hay cosas que yo nunca pensé que iba a comer, las palomas en Egipto por ejemplo. Yo me quería morir y ellos se las saboreaban. De hecho, yo nunca quise pedir pollo porque siempre pensé que me iban a pasar gato por liebre. En el fondo es que cada cultura y cada país tienen su propia gastronomía y todo eso se verá en el programa”.

En relación a lo que significó este periplo de la mano de Jorge Zabaleta, Pancho Saavedra sintetiza que “cuando yo tenía 18 años viajé con un amigo, pero no a este nivel. En 60 días, que es lo que duró este viaje, podía pasar de todo, podíamos terminar odiándonos incluso, pero aquí no pasó y creo que nuestra amistad se reafirmó. Terminó el viaje y lo eché de menos. Yo estoy preocupado de él, de su familia y de sus hijos, y él también de mí y de mi familia. Creo que este viaje abrió un mundo súper importante y la invitación es que la gente nos acompañe en esta aventura… nosotros nos sorprendemos y de seguro ellos también lo harán”.