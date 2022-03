Viviana Nunes desclasificará un gran dolor: “Me arrepiento de no haber seguido mi carrera en México”

Su desplante, actitud y belleza nunca pasaron inadvertidas, incluso antes de salir del colegio, época donde comenzó su exitosa carrera televisiva. Se trata de Viviana Nunes, quien será la invitada de este viernes, a las 21 horas, de una nueva edición del programa “REC Play”.

Todo esto con el fin de conversar con el anfitrión Werne Núñez y recordar sus inicios en la televisión y su faceta como presentadora en programas que marcaron la pantalla chica de los años ochenta y noventa.

Es así como la comunicadora se referirá a su participación en el concurso Miss Chile para Miss Universo y señalará que nunca se imaginó participar de una instancia así, pero que los ejecutivos de TVN intercedieron en ese tiempo para convencerla. Y a pesar de los comentarios posteriores que le hizo el jurado, Viviana recibió el segundo lugar en esa ocasión.

“No quiero decir que hubo chamulladas ni nada, pero el canal, por ser más imparcial, no me dio tanta pantalla como a otras candidatas y se fue para el otro lado, entonces quedé muy atrás en la competencia. El jurado a la salida del programa me decía: ’Viviana, tú deberías haber ganado, no entendemos’. Yo tampoco entiendo hasta el día de hoy”, bromeará Nunes en la transmisión de la señal del recuerdo de Canal 13.

A lo anterior, añadirá que el cantante Julio Iglesias también apostó por ella en el certamen de belleza: “Te espero en la final porque yo voy de jurado”, contará Nunes que le dijo el cantante español. “A él le salió una estrellita en sus ojos cuando me miró en una cena que tuvimos en Viña del Mar (…) y me dijo ‘tienes mi voto’”, revelará de su encuentro con la voz de “Me olvidé de vivir”.

Carrera en México

En 1982 se estrenó la teleserie “Bianca Vidal” de Televisa, producción mexicana donde Viviana interpretó a “Raquel Rinaldi”, ejecutiva de una empresa nacional. A pesar de tener una incipiente carrera como actriz en el país azteca, Nunes decidió renunciar y continuar su carrera en Chile. “Fue una oportunidad muy buena, que yo la aproveché muy mal porque era muy niña y me sentía muy dominada por mi novio en ese momento. Él viene de una familia árabe, así que tiene una cosa un poco machista y me dijo, ‘mira, si tú te vas en esta oportunidad (porque me fui dos veces a México), yo no sé si lo nuestro siga adelante’. Entonces yo estaba viviendo mi propia teleserie, así que no aproveché muy bien la oportunidad porque llegando allá renuncié”, comentará la presentadora de TV. “Me arrepiento de no haber seguido mi carrera allá”, confidenciará al respecto.

En relación a la conducción del estelar “Martes 13” en Canal 13, Viviana contará que fue una gran etapa, en la que tuvo que desarrollar distintas facetas, presentando bailes y haciendo entretenidos shows junto a sus compañeros de conducción, aunque señala, desde su mirada, que cuando debía presentar a los artistas, siempre tenía que regirse por una pauta estricta. “Las presentaciones en sí de los artistas eran muy estereotipadas, muy esquematizadas. Yo me divertía mucho con el concurso 123 Nescafé, que era lo más suelto porque no había guión. En los musicales también porque era hacer algo diferente”, expresará en “REC Play”.

Para Nunes, cada uno de sus compañeros de “Martes 13” fueron muy importantes en el desarrollo de su carrera artística. Al ser consultada con quién le gustó más animar, la conductora explicará que cada uno marcó una tendencia distinta: “Javier Miranda me enseñó mucho, me apañó mucho, porque su trayectoria es indesmentible. Con Eduardo Riveros lo viví un poco más rígido, pero fue un buen compañero (…) y con el loco del Kike (Morandé) nos desordenamos, nos desatamos y disfruté mucho más el programa y me permitió ser más yo”.

Otra de las anécdotas que revelará la animadora en “REC Play” fue su encuentro con el cantante mexicano Luis Miguel. “Luis Miguel ha sido el único de los cantantes hispanos que no me invitó a salir. Yo lo fui a ver a un recital en San Carlos (de Apoquindo) y me miró, me clavó la mirada. Y de repente veo a un grandulón al lado y le dije (a su marido) ‘oooh me vienen a buscar’ y me dijo ‘Noooo mi amor’”, rememorará la animadora. “Yo moría por él… tal vez no me estaba mirando ni a mí, pero yo me pasé la película”, manifestará entre risas la comunicadora.