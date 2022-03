Cristián Sánchez sorprende con especial talento oculto de su hija Gracia: “¡Hasta los árboles bailan!”

Cristián Sánchez sorprendió a sus seguidores en Instagram con un nuevo video protagonizado por su hija menor, Gracia. En el registro, el orgulloso padre muestra uno de los talentos ocultos de la pequeña generando comentarios.

“¡Nooooo! 😩😩😩 Mi hija ya es adolescente. Está todo el día escuchando a Justin Bieber 😅🥺”, escribió Cristián en la publicación donde se puede ver a la pequeña cantando a todo pulmón con un micrófono de karaoke infantil en mano.

“La grabación no está muy buena pero no quería que me descubriera grabándola 🤫”, explicó el comunicador en el registro.

El video no dejó indiferentes a los seguidores de la mediática familia, quienes reaccionaron con miles de Me Gusta y comentarios donde destacan el talento de Gracia.

“Me encanta esta pequeñita, muero de amor cuando dice ‘hasta los árboles bailan’🍃”; “Es una delicia de niña 🙌❤️ Me encanta su dulzura❤️”; “Ella es nuestra futura Miss Universo ❤️❤️❤️😍😍” y “¡Qué buenos gustos tiene! 😍👏”, fue parte de lo que escribieron.

Revisa el registro a continuación: