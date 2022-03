Puma Rodríguez presentó a su esposa en “De tú a tú” y explicó el singular motivo por el que se casaron

La segunda temporada de “De tú a tú”, programa de conversación de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo, tuvo como primer invitado a José Luis “El Puma” Rodríguez, quien destacó en el espacio tras participar con su esposa, Carolina Pérez.

Así, el cantante recibió al rostro en su casa, donde tras realizar un tour por su casa, llegó a la cocina donde se encontraba su mujer, cubana de 54 años que si bien no da entrevistas de manera regular, se quedó para entregar detalles de su relación.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue que la pareja se casó solo después de 10 años de conocerse, motivados por su hija Génesis, quien asistía a un colegio católico.

“Ella nos decía ‘mis amiguitas me dicen que mi papá no es mi papá porque no están casados’, por las reglas del colegio católico y las monjitas y todo el rollo. Entonces pasó una semana, y a la otra semana ‘El Puma’ me dice ‘Carolita, nos casamos en dos semanas”, afirmó Carolina.

No obstante, la esposa del “Puma” no quería casarse, señalando que incluso tuvo dudas hasta el momento de la boda.

“Yo dije que no, porque no me quería casar. Porque yo ya sabía que venían muchas cosas detrás de eso, y efectivamente fue así, una producción tremenda”, inició relatando Pérez.

Finalmente desclasificó entre risas: “Para la ceremonia no quería bajar de la suite, me tuvieron que ir a buscar de seguridad, me decían ‘te están buscando, tienes que bajar’ y yo decía ‘no quiero bajar, a este Puma lo voy a matar“.