Actor Felipe Ríos acusa haber sufrido discriminación en un restaurante

El actor Felipe Ríos este lunes hizo noticia, tras compartir en redes sociales que fue víctima de discriminación en un restaurante de Santiago.

A través de su cuenta de Instagram, el participante de “Aquí se Baila” publicó un extenso texto detallando el mal momento que vivió junto a su familia.

“Hoy mi hermano está de cumpleaños y fuimos al restaurante Baco. Cuando llegamos todo bien, hasta que nos dijeron que no aceptaban gente con hawaianas o chalas”, comenzó tu relato.

“Me pareció muy mala la medida y me senté igual haciendo valer mis derechos. Llamé a la garzona y tenía instrucción de no atendernos… no me moví hasta que nos atendió”, expresó Ríos.

“Pedí hablar con alguien para que nos solucionaran y explicaran mejor y quería casi que le pidiéramos permiso para que nos atendieran. Le dije que no nos moveríamos y que me atendieran. A los pocos minutos entró en razón y nos atendieron replicando nuevamente que no aceptaban gente en hawaianas”, detalló.

Una pésima medida

“Mire al rededor y había al menos cuatro mesas con gente en sandalias chalas y hawaianas. Y la explicación ridícula y siúticamente clasista me dijo que las sandalias plásticas NO. MÁS ABSURDO AÚN …. Hasta cuando esas normas estúpidas? Y de mal gusto? que hacen solo que uno no quiera ir más y además te amargan el momento”, aseguró.

“Una vergonzosa y pésima medida y con una atención por parte de eta mujer, que deja un gusto amargo y desagradable …. Ojalá recapaciten y dejen esa estúpida medida en verano o cuando sea. Uno paga por un servicio y no tienen por qué poner esas normas absurdas. Lejanas por completo de los tiempos que vivimos… No más restricciones de este tipo. Que absurdo”, agregó, recibiendo mensajes de apoyo por parte de sus fans y colegas.