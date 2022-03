Raquel Argandoña se lanzó sin filtro contra Neme tras emplazar a Tonka Tomicic: “Eso no es de un amigo”

El pasado lunes la animadora Raquel Argandoña regresó a la TV, uniéndose al panel de “Zona de Estrellas“, espacio de Zona Latina que es conducido por Mario Velasco.

Y fiel a su característico estilo, la “Quintrala” se lanzó contra el conductor de “Mucho Gusto” José Antonio Neme, a quien criticó luego de que este emplazara a Tonka Tomicic, en el marco del denominado caso de “Relojes Vip”.

“Se juntó a tomar un café con Tonka y después en el programa insta a Tonka, ‘por qué no habla’, eso no es de un amigo, por más rating que tenga esa pregunta“, partió señalando Raquel, mientras que sus compañeros de programa señalaron que sus dichos debieron ser en privado, y no en público.

Por último, Raquel Argandoña agregó que Tonka “tiene abogados, ella verá el momento para hablar, pero no va a hablar con José Antonio Neme porque se tomaron un café“.